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Ройтман: Карабаса убил киллер "стояновских" по заказу Саши Серого

Ройтман: Карабаса убил киллер "стояновских" по заказу Саши Серого

Леонид Ройтман в интервью RTVI озвучил свою версию убийства Виктора Куливара в 1997 году в ОдессеУбийство одесского криминального авторитета Виктора Куливара, известного как Карабас, заказал человек из его окружения — Саша Серый, а непосредственным исполнителем был киллер из группировки Георгия Стоянова.

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