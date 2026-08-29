Ройтман: Карабаса убил киллер "стояновских" по заказу Саши Серого

Леонид Ройтман в интервью RTVI озвучил свою версию убийства Виктора Куливара в 1997 году в ОдессеУбийство одесского криминального авторитета Виктора Куливара, известного как Карабас, заказал человек из его окружения — Саша Серый, а непосредственным исполнителем был киллер из группировки Георгия Стоянова.