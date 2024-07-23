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Интернет-любовник обманул жительниц Владивостока на 3,5 миллиона рублей

Интернет-любовник обманул жительниц Владивостока на 3,5 миллиона рублей

Житель Владивостока создал образ успешного бизнесмена и обманул двух женщин на крупную сумму денег. Жертв мошенничества он нашел на сайте знакомств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

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