Интернет-любовник обманул жительниц Владивостока на 3,5 миллиона рублей

Житель Владивостока создал образ успешного бизнесмена и обманул двух женщин на крупную сумму денег. Жертв мошенничества он нашел на сайте знакомств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
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