Время – честный человек. Или восприятие действительности глазами пенсионера

О кризисе государственного управления В 2014 году я разместил мои комментарии на ВПК. После того, как Россия вошла в Крым, но не поддержала Донбасс.
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