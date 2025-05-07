Остатки подразделений противника выбиты с окраин Тёткино Курской области, идёт огневая работа по сопредельной территории

Появляются сообщения о том, что остатки украинских подразделений, которые пытались оборудовать позиции в рабочем посёлке Тёткино Глушковского района, были вынуждены под огнём ВС РФ отступать на сопредельную территорию.
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