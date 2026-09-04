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Российские войска освободили Никаноровку и Грузское в ДНР

Российские войска освободили Никаноровку и Грузское в ДНР

Российские военные в течение недели освободили в зоне проведения СВО 15 населенных пунктов. За прошедшие сутки к списку добавились Никаноровка и Грузское в ДНР, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

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