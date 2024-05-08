Посмотрела шоу «Большие девочки». А почему худеют только девочки?

Лишний вес- это распущенность. Это мое мнение, всегда можно держать себя в руках, заниматься спортом и быть в прекрасной форме. Раньше думала, что полные люди , это больные, но нет, как оказалось, просто они едят как не в себя и ещё у них хватает наглости ходить по передачам и требовать, чтобы им помогли похудеть. Деньги, которые тратят на этих распущенных людей, необходимо направить детям с заболеваниями, на лечение которых действительно требуются большие денежные средства.

Надежда Кувыкина

Да, мужчин много с пузами... И это не приятно, вроде бы толстая женщина - привыкли, видим и вообщем то приняли. Но мужиков... Не хочется видеть))) понятно, что это здоровье.... И потеря потенции раньше времени... Факт... Не у всех, поправлю сь, но у многих.. Ну вообщем, тема тела она объёмная, да, надо все таки, брать себя в руки и тем и другим))) трудно, да, но вопрос вроде бы посвящён в тексте... Я не дюймовочка. Но держусь)))