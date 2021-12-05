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6 декабря исполняется 30 лет со дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России

6 декабря исполняется 30 лет со дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России

В 1991 году впервые в качестве самостоятельной службы в МВД СССР было создано четвертое Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков.

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