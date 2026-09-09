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Происшествия

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Следователем ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела о курьерах аферистов, похитивших у жителей нескольких регионов более 21 млн рублей

Фигурантами уголовного дела стали пять человек: трое жителей Новосибирска и двое – из Томска. Их путь к криминальной деятельности начался с объявления в мессенджере осенью 2025 года.

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