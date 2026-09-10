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Эльмира Кәлимуллина «Россия 1» каналында яңа проектта катнашачагы турында хәбәр итте

Эльмира Кәлимуллина «Россия 1» каналында яңа проектта катнашачагы турында хәбәр итте

Җырчы Эльмира Кәлимуллина үзенең социаль челтәрләрдәге сәхифәсендә шатлыклы яңалыгы белән уртаклашты.

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