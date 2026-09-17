России пришлось урезонивать «ястребиного премьера» Константин Ольшанский На фото: премьер-министр Великобритании Энди Бернэм (в центре) во время визита на Украину.
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