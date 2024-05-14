Путин: идеи КНР по украинскому кризису могли бы лечь в основу переговоров

Китайская сторона предложила реалистичные и конструктивные шаги по достижению мира на Украине. Эти идеи могли бы лечь в основу политико-дипломатического процесса, заявил президент России Владимир Путин в беседе с информационным агентством «Синьхуа».
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