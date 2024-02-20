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Как перестать жить прошлым и без конца думать о будущем? Живите в настоящем

Как перестать жить прошлым и без конца думать о будущем? Живите в настоящем

Большинство из нас склонны жить прошлым или будущим. Как часто вы думаете о том, что было вчера или что может произойти завтра? Как это влияет на вашу жизнь и благополучие? В этой статье мы обсудим, как чаще жить в настоящем моменте, и некоторые способы, которые помогут вам вернуться к осознанному существованию.

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