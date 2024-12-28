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Царьград

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Волна поджогов авто военных: 341 случай зафиксирован на Украине в 2024 году

Волна поджогов авто военных: 341 случай зафиксирован на Украине в 2024 году

На Украине с начала года зафиксировано 341 поджог автомобилей военных, сообщает замглавы полиции Андрей Небитов.

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