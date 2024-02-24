G7 хочет заставить РФ возместить убытки Киеву из замороженных активов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Страны "Группы семи" намерены заставить Россию возместить Украине убытки из замороженных активов, говорится в совместном заявлении лидеров G7 по итогам онлайн-саммита 24 февраля, посвященного Украине.
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