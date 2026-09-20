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Биссек о 2:2 с «Ромой»: «Интер» никогда не исчезает, мы всегда знаем, что можем переломить ход матча. Но нам нужно становиться лучше, футбол бывает немного странным»

Защитник «Интера» Янн Биссек проанализировал игру команды после ничьей с «Ромой» (2:2) в 5-м туре Серии А.

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