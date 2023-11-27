Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Обзор новой стратегии по «вахе»

Age of Sigmar пришла на смену сгинувшему в глобальном катаклизме миру Warhammer Fantasy в 2015 году. И вот что интересно — с тех пор по новой вселенной от Games Workshop вышло немало игр, но более-менее запомнилась разве что пошаговая стратегия Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, да и та получилась средненькой.