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Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Обзор новой стратегии по «вахе»

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Обзор новой стратегии по «вахе»

Age of Sigmar пришла на смену сгинувшему в глобальном катаклизме миру Warhammer Fantasy в 2015 году. И вот что интересно — с тех пор по новой вселенной от Games Workshop вышло немало игр, но более-менее запомнилась разве что пошаговая стратегия Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, да и та получилась средненькой.

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