Вынесен пожизненный приговор украинскому военнослужащему

Доказательства, собранные военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республикидостаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении военнослужащего войсковой части А-7036 вооруженных формирований Украины солдата Алексея Петракова.
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