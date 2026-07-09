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Происшествия

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Вынесен пожизненный приговор украинскому военнослужащему

Вынесен пожизненный приговор украинскому военнослужащему

Доказательства, собранные военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республикидостаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении военнослужащего войсковой части А-7036 вооруженных формирований Украины солдата Алексея Петракова.

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