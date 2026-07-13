"Мы добиваемся победы везде": Путин на форуме Общероссийского народного фронта рассказал о силе россиян и поддержке участников СВО

Российская Федерация уверенно идет к успеху как на передовой, так и в глубоком тылу. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в понедельник во время визита на форум Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Все для Победы!", который проходит в Национальном центре "Россия", передает РИА Новости.