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"Мы добиваемся победы везде": Путин на форуме Общероссийского народного фронта рассказал о силе россиян и поддержке участников СВО

"Мы добиваемся победы везде": Путин на форуме Общероссийского народного фронта рассказал о силе россиян и поддержке участников СВО

Российская Федерация уверенно идет к успеху как на передовой, так и в глубоком тылу. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в понедельник во время визита на форум Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Все для Победы!", который проходит в Национальном центре "Россия", передает РИА Новости.

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