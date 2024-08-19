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Киев полыхает третий день. Беспрецедентная месть Белоусова - удар по штабу управления ВСУ. Известные первые погибшие

Киев полыхает третий день. Беспрецедентная месть Белоусова - удар по штабу управления ВСУ. Известные первые погибшие

Беспрецедентные удары русскими ракетами были нанесены по Киеву и области три ночи подряд. Месть Белоусова - по подземному штабу управления ВСУ полетели, предварительно, "Искандеры", хотя последствия удара оказались в разы масштабнее обычного.

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Комментарии
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Владимир К
&quot;Ковровые бомбардировки&quot;... по пустым площадям или все таки надо знать где находятся те кого следует бомбить?
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13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Уничтожить всех кто зашёл на русскую землю! И ни какого выдавливания на Украину! Ибо не хер к нам лезть с оружием и на немецких танках!
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13 час.
Виктор NVS
Здесь для снятия напряжения неизвестные люди пишут непонятную информацию. Не было об этом в официальных СМИ.
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12 час.

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