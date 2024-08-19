Киев полыхает третий день. Беспрецедентная месть Белоусова - удар по штабу управления ВСУ. Известные первые погибшие

Владимир К "Ковровые бомбардировки"... по пустым площадям или все таки надо знать где находятся те кого следует бомбить?

ИМ Ильдус Мамлеев Уничтожить всех кто зашёл на русскую землю! И ни какого выдавливания на Украину! Ибо не хер к нам лезть с оружием и на немецких танках!