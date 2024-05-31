Reuters: КНР отказалась участвовать в швейцарской конференции по Украине

Отказ связан с отсутствием представителей из России Китай сообщил правительствам других государств, что не намерен принимать участие в швейцарской конференции по Украине, сообщает информационное агентство Reuters.
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