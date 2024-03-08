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22 случая, когда дизайнер облажался, или Почему иметь вкус — это важно

22 случая, когда дизайнер облажался, или Почему иметь вкус — это важно

Вкус — дело субъективное. Ведь, как говорится, всяк по-своему с ума сходит… Но бессмысленно спорить, что отсутствие вкуса — это проблема, особенно, когда ты работаешь дизайнером, как, например, авторы этих чудных творений.

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