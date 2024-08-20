Администрация приграничного района Брянщины обратилась с призывом к народу

Администрация Севского муниципального района обратилась с просьбой помочь в непростой ситуации. В настоящее время в районе находятся вынужденные переселенцы из соседней Курской области, которые столкнулись с трудностями и нуждаются в поддержке.
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