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Боррель сообщил Кулебе о намерении ЕС дать Украине статус кандидата

Боррель сообщил Кулебе о намерении ЕС дать Украине статус кандидата

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель проинформировал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о результатах встречи глав МИД ЕС 20 июня и о намерении Евросоюза предоставить Киеву статус кандидата на вступление в блок.

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