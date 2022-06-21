Боррель сообщил Кулебе о намерении ЕС дать Украине статус кандидата

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель проинформировал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о результатах встречи глав МИД ЕС 20 июня и о намерении Евросоюза предоставить Киеву статус кандидата на вступление в блок.