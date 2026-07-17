В Астрахани поймали троицу, сливавшую данные об умерших из «Промеда»

УФСБ России по Астраханской области пресекло незаконной доступ к охраняемой законом РФ информации. В деле были задействованы трое: индивидуальный предприниматель, бывший сотрудник ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» и безработный житель Астрахани.
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