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Пункт-А

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В Астрахани поймали троицу, сливавшую данные об умерших из «Промеда»

В Астрахани поймали троицу, сливавшую данные об умерших из «Промеда»

УФСБ России по Астраханской области пресекло незаконной доступ к охраняемой законом РФ информации. В деле были задействованы трое: индивидуальный предприниматель, бывший сотрудник ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» и безработный житель Астрахани.

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