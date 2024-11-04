Патриарх Кирилл: РПЦ не одобряет смертную казнь, но и не выступает против нее

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в ходе встречи с участниками программы «Время героев», что Русская православная церковь (РПЦ) никогда не осуждала смертную казнь, если она использовалась в рамках закона, но и не одобряла эту меру.
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