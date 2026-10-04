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Ценники пошли вниз. Какие услуги подешевели в Алтайском крае

Ценники пошли вниз. Какие услуги подешевели в Алтайском крае

Несмотря на месячное снижение стоимости ряда услуг, годовая инфляция в Алтайском крае составила 6,8% В августе стоимость услуг в Алтайском крае снизилась на 1% по сравнению с июлем.

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