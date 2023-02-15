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Посольство Москвы: США ради обеления себя и очернения России «бесстыдно» замалчивают удары ВСУ по гражданской инфраструктуре

Посольство Москвы: США ради обеления себя и очернения России «бесстыдно» замалчивают удары ВСУ по гражданской инфраструктуре

Соединенные Штаты ради обеления себя и очернения Российской Федерации «бесстыдно» замалчивают удары Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре.

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