Соединенные Штаты ради обеления себя и очернения Российской Федерации «бесстыдно» замалчивают удары Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре.
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