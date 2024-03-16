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Зеленский анонсировал новые удары по территории России после провала диверсий ВСУ

Зеленский анонсировал новые удары по территории России после провала диверсий ВСУ

Диверсионные группы совершили атаки на Белгородскую и Курскую области.После провала действий диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории Белгородской и Курской областей президент Украины Владимир Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес России.

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