Зеленский анонсировал новые удары по территории России после провала диверсий ВСУ

Диверсионные группы совершили атаки на Белгородскую и Курскую области.После провала действий диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории Белгородской и Курской областей президент Украины Владимир Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес России.
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