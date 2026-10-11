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Мировое обозрение

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Саудовская коалиция пообещала ответ хуситам на удар по аэропорту в Эр-Рияде

Саудовская коалиция пообещала ответ хуситам на удар по аэропорту в Эр-Рияде

Главное в тезисах: Тезис 1: Ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде привёл к гибели около 12 человек, число пострадавших превысило 300.

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