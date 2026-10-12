Защитник «Милана» Габбия из-за травмы бедра не сыграет до 2027-го

Маттео Габбия рискует пропустить остаток года из-за травмы. У защитника «Милана» после игры с «Сассуоло» (1:1) в Серии А выявлено повреждение левого бедра с частичным разрывом сухожилия.
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