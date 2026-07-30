Суд приговорил москвича к условному сроку за гибель сожительницы

В Подмосковье следователи восстановили обстоятельства гибели женщины на рыбалке в Коломне. В ноябре прошлого года, находясь на лодке без спасательных жилетов, её сожитель не справился с управлением, что привело к трагедии.
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