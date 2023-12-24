В ЯНАО двое рыбаков отравились угарным газом в палатке, один человек погиб

Несчастный случай с рыбаками произошел в Коротчаево, отдаленном районе Нового Уренгоя. Один мужчина скончался в результате отравления угарным газом в палатке, еще один впал в кому, сообщил telegram-канал «Сова сказала».
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