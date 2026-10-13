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Минобороны Эстонии признало участие НАТО в войне против России с начала СВО

Минобороны Эстонии признало участие НАТО в войне против России с начала СВО

Военные НАТО присутствуют на Украине с самого начала СВО, признал министр обороны Эстонии Мартин Херем, 13 октября сообщает «Европейская правда».

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