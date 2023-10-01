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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ретро-шутер Ion Fury получит расширение Aftershock 2 октября на ПК Пакет расширения Aft...

Ретро-шутер Ion Fury получит расширение Aftershock 2 октября на ПК Пакет расширения Aft...

Ретро-шутер Ion Fury получит расширение Aftershock 2 октября на ПКПакет расширения Aftershock для Ion Fury выйдет на ПК в Steam и GOG 2 октября, объявили издатели 3D Realms и Fulqrum Publishing, а также разработчик Voidpoint.

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