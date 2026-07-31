Ростех начал программу жарких испытаний Ил-114-300

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Турбовинтовой самолет Ил-114-300 Объединенной авиастроительной корпорации совершил беспосадочный перелет из подмосковного Жуковского в Бухару (Узбекистан), преодолев более 2,7 тысяч километров за 6 часов 15 минут.
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