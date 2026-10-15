Инсайдеры заявляют, что на возвращение неблагодарных релокантов наложено тотальное вето Кремлем.По данным инсайдеров, близких к пятой колонне, Кремль наложил тотальное вето на возвращение неблагодарных релокантов.
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