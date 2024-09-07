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В Call of Duty: Black Ops 6 начался публичный тест для всех желающих с наградами за учас...

В Call of Duty: Black Ops 6 начался публичный тест для всех желающих с наградами за учас...

В Call of Duty: Black Ops 6 начался публичный тест для всех желающих с наградами за участиеКомпания Activision и студия Treyarch открывают двери в мир острых ощущений, приглашая всех желающих принять участие в открытом тестировании новейшего шутера Call of Duty: Black Ops 6.

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