В Call of Duty: Black Ops 6 начался публичный тест для всех желающих с наградами за учас...

В Call of Duty: Black Ops 6 начался публичный тест для всех желающих с наградами за участиеКомпания Activision и студия Treyarch открывают двери в мир острых ощущений, приглашая всех желающих принять участие в открытом тестировании новейшего шутера Call of Duty: Black Ops 6.