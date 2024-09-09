Достаточно лишь раз приготовить его, чтобы блюдо стало любимым у всей семьи. Что приготовить из тыквы: простой и вкусный суп-пюре на бульоне Ингредиенты (на 4-6 порций): 500 граммов очищенной тыквы 2 моркови 2 болгарских перца 2 маленьких помидора 2 луковицы 2 головки чеснока 150 граммов молока бульон (куриный, говяжий или овощной – на выбор) оливковое […].