Стыдно вспоминать: 10 неприличных фактов из истории – учитель такое постесняется рассказать

Удивительные и довольно пикантные факты из прошлого, которые вызывают изумление. История, которую нам рассказывают в школе, часто кажется четко выстроенной линией событий, но что, если в этой киноленте есть сцены, которые нам не показывают? Вот десять фактов, которые будоражат воображение и заставляют взглянуть на прошлое под другим углом.