«Очень серьёзный вызов»: ФСБ опубликовала документы о подготовке к Ялтинской конференции в 1945 году

80 лет назад в Крыму состоялась Ялтинская конференция лидеров СССР, США и Великобритании. Встреча, определившая послевоенный миропорядок на десятилетия, была подготовлена советской стороной в максимально сжатые сроки, о чём свидетельствую опубликованные документы из фондов Центрального архива ФСБ России.
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