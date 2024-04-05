Шаман патриотично спел «Я — русский» и уехал на дорогой иномарке. Что об этом пишут люди?

А что же там еще такого случилось — спросите вы, кроме того, что оба концерта прошли с аншлагом, и это мы уже обсудили? А случилось вот что: после одного из концертов певец не уехал сразу, а вышел на парковку и в окружении охраны и почему-то не снимая с лица черной маски спел вместе с народом […].