Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о стрельбе с убитым мужчиной в Марксе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СКР по Саратовской области доклад о расследовании уголовного дела об убийстве и покушении на убийство в Марксе .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии