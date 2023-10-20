Минпромторг опубликовал список авто, рекомендованных для госслужащих

В Минпромторге перечислили марки авто, рекомендованных для использования чиновниками. «Минпромторгом России подготовлен перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях», — говорится в сообщении ведомства.
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