Минпромторг опубликовал список авто, рекомендованных для госслужащих

В Минпромторге перечислили марки авто, рекомендованных для использования чиновниками. «Минпромторгом России подготовлен перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях», — говорится в сообщении ведомства.