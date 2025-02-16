Экспедиция к предкам: храм Гора (Хора) в Эдфу Реконструкция храма бога Гора в Эдфу. Цветная иллюстрация из набора картин для учителей средней школы 1956 года выпуска.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Экспедиция к предкам: храм Гора (Хора) в Эдфу Реконструкция храма бога Гора в Эдфу. Цветная иллюстрация из набора картин для учителей средней школы 1956 года выпуска.
Свежие комментарии