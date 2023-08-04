Леди Mail.ru

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • настася
    Нет брака, нет проблем5 причин, по кото...
  • Хелена Шляпкина
    Никогда не нравилась. У неё очень глупая улыбка!Глафира Тарханова...
  • Елена Прекрасная
    Глафира прекрасная актриса и конечно красавица,а в этом платье ...сногшибательнаГлафира Тарханова...

Шут: аркан Таро, который расскажет о переменах и о том, как вы к ним относитесь

Шут: аркан Таро, который расскажет о переменах и о том, как вы к ним относитесь

Шут: аркан Таро, который расскажет о переменах и о том, как вы к ним относитесьШут (он ж Дурак или Джокер) – символ нового начала, первого шага, с которого начинается большой путь, тот самый, который в колоде Старших Арканов закончится Миром.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх