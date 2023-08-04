Шут: аркан Таро, который расскажет о переменах и о том, как вы к ним относитесь

Шут: аркан Таро, который расскажет о переменах и о том, как вы к ним относитесьШут (он ж Дурак или Джокер) – символ нового начала, первого шага, с которого начинается большой путь, тот самый, который в колоде Старших Арканов закончится Миром.
Шут: аркан Таро, который расскажет о переменах и о том, как вы к ним относитесьШут (он ж Дурак или Джокер) – символ нового начала, первого шага, с которого начинается большой путь, тот самый, который в колоде Старших Арканов закончится Миром.
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