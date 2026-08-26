Белки активно изучают людей и среду в городских парках

Белки в парках демонстрируют невероятное любопытство и наблюдательность, исследуя окружающий мир. За их забавными движениями скрывается многовековая борьба за выживание, включая память, осторожность и умение делать запасы.
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