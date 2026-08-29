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62ИНФО | Новости Рязани

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30 августа в Рязанской области ожидается до +24 градусов

30 августа в Рязанской области ожидается до +24 градусов

По данным синоптиков, в последний выходной уходящего лет на территории региона ожидается малооблачная погода, осадков не прогнозируется.

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