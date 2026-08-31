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Аргументы и Факты

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Генерал сказал, откуда запускали дроны ВСУ для атаки на Самару

Генерал сказал, откуда запускали дроны ВСУ для атаки на Самару

В течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили 239 дронов в российском воздушном пространстве. Противник пытался атаковать 15 регионов, в том числе Самарскую область.

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