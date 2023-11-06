Мигранты перешли все красные линии: Намаз в людном месте на глазах у москвичей

ЕТ

Елена Тимофеева

зачем же так кричать? они общественный порядок не нарушали. а у нас в традиции - напиться и перейти к мордобою с матюками и битием посуды? тоже вмешиваться опасно. покааа стражи порядка появятся. но прилюдное совершение намаза не одобряю. надо обращаться к депутатам с требованием принять соответствующие законы. пусть прорабатывают. чтоб не зря зарплатку получали.