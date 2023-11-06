Борщ В ресторане торгово-развлекательного комплекса в Москве возникла ситуация, которая вызвала огромное количество обсуждений в социальных сетях.
Мигранты перешли все красные линии: Намаз в людном месте на глазах у москвичей
Комментарии
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ЕТ
Елена Тимофеева
нет. у нас нет запрета.
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9 час.
Поля Русс
ЗАПРЕТА-НЕТ...А НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ-ХУЖЕ...И ЕЩЕ... УВАЖЕНИЕ К ЧУЖИМ ТРАДИЦИЯМ...НАШИМ ТРАДИЦИЯМ-ЗАПРЕТА НЕТ....
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9 час.
ЕТ
Елена Тимофеева
зачем же так кричать? они общественный порядок не нарушали. а у нас в традиции - напиться и перейти к мордобою с матюками и битием посуды? тоже вмешиваться опасно. покааа стражи порядка появятся. но прилюдное совершение намаза не одобряю. надо обращаться к депутатам с требованием принять соответствующие законы. пусть прорабатывают. чтоб не зря зарплатку получали.
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8 час.
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