Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

75 955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Свобода
    Достало читать о ней. Все, хватит будоражить народ. Умерла так умерла"Вам здесь официа...
  • Кошмар
    Нельзя "вывести из человека то, что формировалась в нем годами", зато можно вывезти человека за пределы страны... пре...Началось. Мигрант...
  • Tamara Goncharuk
    Вы имеете ввиду Хаснуллина?Началось. Мигрант...

Мигранты перешли все красные линии: Намаз в людном месте на глазах у москвичей

Мигранты перешли все красные линии: Намаз в людном месте на глазах у москвичей

Борщ В ресторане торгово-развлекательного комплекса в Москве возникла ситуация, которая вызвала огромное количество обсуждений в социальных сетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕТ
Елена Тимофеева
нет. у нас нет запрета.
Ответить
9 час.
Поля Русс
ЗАПРЕТА-НЕТ...А НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ-ХУЖЕ...И ЕЩЕ... УВАЖЕНИЕ К ЧУЖИМ ТРАДИЦИЯМ...НАШИМ ТРАДИЦИЯМ-ЗАПРЕТА НЕТ....
Ответить
9 час.
ЕТ
Елена Тимофеева
зачем же так кричать? они общественный порядок не нарушали. а у нас в традиции - напиться и перейти к мордобою с матюками и битием посуды? тоже вмешиваться опасно. покааа стражи порядка появятся. но прилюдное совершение намаза не одобряю. надо обращаться к депутатам с требованием принять соответствующие законы. пусть прорабатывают. чтоб не зря зарплатку получали.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх