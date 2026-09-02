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ИА Регнум

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«Спартак» обыграл «Родину» со счетом 3:1 в матче Кубка России

«Спартак» обыграл «Родину» со счетом 3:1 в матче Кубка России

Московский «Спартак» одержал волевую победу над «Родиной» в матче 3-го тура Кубка России по футболу.

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